Центр сопровождения инвестиционных проектов напомнил, что содействует предпринимателям Кубани

Центр сопровождения инвестиционных проектов рассказал, что помогает малому и среднему бизнесу региона с 2018 года

Центр информирует о развитии и инвестиционном потенциале Краснодарского края, о формах господдержки инвестиционной деятельности в крае, перечне необходимых документов, различных мероприятиях в крае. Также ЦСИП по закону реализует инвестиционные проекты и быстро организует переговоры по данным проектам. В Центре сопровождения инвестиционных проектов готовы оказать содействие по вопросам подбора и получения земельного участка, изменений в градостроительной документации, подключения объектов к инженерным сетям, подготовке и согласовании проектной документации, финансов для реализации инвестпроекта, получения разрешений на строительство.

Центр сопровождения инвестиционных проектов входит в фонд развития бизнеса Краснодарского края. Он содействует предпринимателям, планирующим реализацию проектов на территории края с объемом инвестиций до 5 млрд рублей.

Один из проектов, сопровождаемый ЦСИП, «Строительство цеха резки и лакировки жести электролитического лужения». ЦСИП оказал содействие инвестору по разрешению инфраструктурных ограничений за счёт включения мероприятий по газификации в региональную программу развития. Предприятие спланировало финансово-экономическую деятельность по проекту и приступило к строительно-монтажным работам.

Специалисты центра сопровождения также посодействовали предприятию и решили проблемы с подключением проекта «Комплекс зданий вместимостью 5 тыс. тонн, предназначенного для хранения и подработки различных видов плодов и ягод, овощей и картофеля, оснащенного соответствующим технологическим оборудованием», к электрическим сетям. Благодаря господдержке и сопровождению проекта инвестор имеет возможность подключиться к электросетям в размере 150 кВт по льготному тарифу.