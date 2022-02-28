Центр сопровождения инвестиционных проектов напомнил, что содействует предпринимателям Кубани

Партнерский Краснодарский край

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  • © Фото Александра Деревщукова
    © Фото Александра Деревщукова

Центр сопровождения инвестиционных проектов рассказал, что помогает малому и среднему бизнесу региона с 2018 года

Центр сопровождения инвестиционных проектов входит в фонд развития бизнеса Краснодарского края. Он содействует предпринимателям, планирующим реализацию проектов на территории края с объемом инвестиций до 5 млрд рублей.

Центр информирует о развитии и инвестиционном потенциале Краснодарского края, о формах господдержки инвестиционной деятельности в крае, перечне необходимых документов, различных мероприятиях в крае. Также ЦСИП по закону реализует инвестиционные проекты и быстро организует переговоры по данным проектам.

В Центре сопровождения инвестиционных проектов готовы оказать содействие по вопросам подбора и получения земельного участка, изменений в градостроительной документации, подключения объектов к инженерным сетям, подготовке и согласовании проектной документации, финансов для реализации инвестпроекта, получения разрешений на строительство.

Один из проектов, сопровождаемый ЦСИП, «Строительство цеха резки и лакировки жести электролитического лужения». ЦСИП оказал содействие инвестору по разрешению инфраструктурных ограничений за счёт включения мероприятий по газификации в региональную программу развития. Предприятие спланировало финансово-экономическую деятельность по проекту и приступило к строительно-монтажным работам.

Специалисты центра сопровождения также посодействовали предприятию и решили проблемы с подключением проекта «Комплекс зданий вместимостью 5 тыс. тонн, предназначенного для хранения и подработки различных видов плодов и ягод, овощей и картофеля, оснащенного соответствующим технологическим оборудованием», к электрическим сетям. Благодаря господдержке и сопровождению проекта инвестор имеет возможность подключиться к электросетям в размере 150 кВт по льготному тарифу.

  • © Фото Александра Деревщукова
    © Фото Александра Деревщукова
  • © Фото Александра Деревщукова
    © Фото Александра Деревщукова

За три года в ЦСИП обратились более 160 юридических фирм и предпринимателей.

Истории проектов и интервью инвесторов, которые уже получили поддержку, смотрите в аккаунте центра.

Обратиться в ЦСИП можно по телефону 8 (861) 99-11-800, а также по почте csip@gfkuban.ru или по адресу: улица Трамвайная, 2/6, 9-й этаж, офис 905а.

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