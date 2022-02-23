Краснодарский ресторан попал в десятку лучших заведений России

В Москве 22 февраля объявили лауреатов независимой ресторанной премии Wheretoeat, которую вручают ежегодно с 2013 года

Каждый год российские гастрономические журналисты выбирают лучшие заведения Москвы, Санкт-Петербурга, Юга России, Татарстана и Урала. Первые места заняли заведения в Санкт-Петербурге и Москве, а на девятом месте оказался ресторан краснодарского шеф-повара Андрея Матюхи «Угли-Угли».

На 29 месте обосновалась местная «Очередь». В список лучших попало еще одно заведение прославленного краснодарского повара — «The Печь» и 34 позиция. Премия не обошла стороной и рестораны Сочи: Red Fox (38-39), «Баран-Рапан» (45), Mamai-Cale (65-66), #560 bistrot (78-79), D.O.M. (84), «Брунелло» (91-93), «Плакучая Ива» (99-100).

Напомним, в марте 2021 года команда России во главе с краснодарским ресторатором Андреем Матюхой впервые за 13 лет вышла в финал всемирного конкурса шеф-поваров Bocuse d’Or («Золотой Бокюз»).