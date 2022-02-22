Медик из Сочи получил условный срок за подделку сведений о вакцинации

В Хостинском районном суде Сочи рассмотрели дело о подделке данных о вакцинации от коронавируса сотрудником поликлиники № 3. Обвиняемому дали два года условно и оштрафовали на 60 тыс. рублей

22 февраля в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края рассказали, что судья Хостинского районного суда Сочи вынес приговор заведующему отделением общей практики городской поликлиники № 3 в Сочи. Мужчина обвинялся по ч. 1 ст. 285 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями» и по ч. 1 ст. 291.2 УК РФ «Дача взятки».

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По данным следствия, в августе 2021 года он внес ложную информацию о вакцинации препаратом Гам-КОВИД-Вак в Единую государственную информационную систему в сфере здравоохранения за взятку — 8 и 4 тыс. рублей — для получения сертификатов о вакцинации. Фактически же препарат не вводился.

В суде мужчина полностью признал вину. Ему назначили два года условно с испытательным сроком на два года и оштрафовали на 60 тыс. рублей.