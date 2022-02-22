Медик из Сочи получил условный срок за подделку сведений о вакцинации

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото Mufid Majnun, unsplash.com
    © Фото Mufid Majnun, unsplash.com

В Хостинском районном суде Сочи рассмотрели дело о подделке данных о вакцинации от коронавируса сотрудником поликлиники № 3. Обвиняемому дали два года условно и оштрафовали на 60 тыс. рублей

22 февраля в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края рассказали, что судья Хостинского районного суда Сочи вынес приговор заведующему отделением общей практики городской поликлиники № 3 в Сочи. Мужчина обвинялся по ч. 1 ст. 285 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями» и по ч. 1 ст. 291.2 УК РФ «Дача взятки».

Читайте также:

По данным следствия, в августе 2021 года он внес ложную информацию о вакцинации препаратом Гам-КОВИД-Вак в Единую государственную информационную систему в сфере здравоохранения за взятку — 8 и 4 тыс. рублей — для получения сертификатов о вакцинации. Фактически же препарат не вводился.

В суде мужчина полностью признал вину. Ему назначили два года условно с испытательным сроком на два года и оштрафовали на 60 тыс. рублей.

Ранее Юга.ру писали, что жители Краснодара пожаловались, что в городе закончился «Спутник Лайт». В краевом минздраве сказали, что вакцина есть и спросили, в какой поликлинике отказали в прививке. После этого в ведомстве добавили, что в ближайшее время вакцина поступит со склада в медучреждения.

Вакцинация Здравоохранение Коронавирус Правосудие Сочи

Новости

ЕСПЧ обязал РФ выплатить краснодарцу 5 тыс. евро за нарушение избирательных прав, разочаровавшее его в политике
Медик из Сочи получил условный срок за подделку сведений о вакцинации
Длина путей городской электрички в Краснодаре составит 121 км
В Краснодаре пенсионера осудили за репост «нежелательной» организации
К курортному сезону в Геленджике намерены открыть развязку трассы М-4 «Дон»
Кубанских бюджетников попросили поделиться зарплатой с беженцами из ДНР и ЛНР

Лента новостей

Медлить — значит хоронить
Сегодня, 15:07
Медлить — значит хоронить
Как на Кубани работает поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт»
Кубанцев приглашают выбрать зеленые зоны для благоустройства
Сегодня, 12:10
Кубанцев приглашают выбрать зеленые зоны для благоустройства
В Краснодаре нашли незаконную свалку напротив OZ МОЛЛА
Вчера, 20:02
В Краснодаре нашли незаконную свалку напротив OZ МОЛЛА

Реклама на сайте