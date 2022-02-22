В Краснодаре жители Западного округа остались без электричества
В Краснодаре утром 22 февраля из-за аварии отключили электричество в Западном округе
В единую диспетчерскую службу Краснодара поступили сообщения об аварийном отключении электроэнергии поступили около 6:40 и в 7:00. Обесточены оказались улицы Гагарина, Красных партизан, Тургенева, Гаврилова, Бабушкина, Брюсова, Кропоткина, Энгельса, Предерия, Артиллерийская, Власова, Герцена, Каляева, Рылеева, Урицкого и Труда.
Отключение произошли из-за повреждения на трансформаторной подстанции «Тургеневская». Выключились 12 трансформаторов. На месте работают специалисты.
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