В Краснодаре жители Западного округа остались без электричества

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В Краснодаре утром 22 февраля из-за аварии отключили электричество в Западном округе

В единую диспетчерскую службу Краснодара поступили сообщения об аварийном отключении электроэнергии поступили около 6:40 и в 7:00. Обесточены оказались улицы Гагарина, Красных партизан, Тургенева, Гаврилова, Бабушкина, Брюсова, Кропоткина, Энгельса, Предерия, Артиллерийская, Власова, Герцена, Каляева, Рылеева, Урицкого и Труда.

Отключение произошли из-за повреждения на трансформаторной подстанции «Тургеневская». Выключились 12 трансформаторов. На месте работают специалисты.

Как писали Юга.ру, в Кранодаре в конце января из-за трех энергоаварий без света остались 8 тыс. человек. А 20 февраля электричество отключили у 4 тыс. человек в Прикубанском округе.

Аварии ЖКХ Краснодар Энергетика

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