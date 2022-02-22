В Краснодаре жители Западного округа остались без электричества

В единую диспетчерскую службу Краснодара поступили сообщения об аварийном отключении электроэнергии поступили около 6:40 и в 7:00. Обесточены оказались улицы Гагарина, Красных партизан, Тургенева, Гаврилова, Бабушкина, Брюсова, Кропоткина, Энгельса, Предерия, Артиллерийская, Власова, Герцена, Каляева, Рылеева, Урицкого и Труда.

Как писали Юга.ру, в Кранодаре в конце января из-за трех энергоаварий без света остались 8 тыс. человек. А 20 февраля электричество отключили у 4 тыс. человек в Прикубанском округе.