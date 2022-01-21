В Краснодаре из-за трех энергоаварий без света остались 8 тыс. человек

В Краснодаре утром 21 января произошло три энергоаварии

В Краснодаре без электричества утром 21 января остались 8 тыс. человек. Отключения произошли в Прикубанском и Карасунском округах.

Первая энергоавария произошла около 7:20. Обесточены оказались улицы Кирова, Пролетарская, Космонавтов, Фадеева, Куренная, Сычевая, Бершанской, Ярославского в Карасунском округе. В зоне отключения находятся 1900 человек, из которых 630 — дети.

Причиной отключения стало повреждение линии 6–10 кВ. Из-за этого повредился масляный выключатель на Пашковской подстанции. Еще девять трансформаторных подстанций отключили.

Затем в 7:40 аварийное отключение электроэнергии произошло в Прикубанском округе на улицах Андреевской, Семеновской, Троицкой, Упорной, Лесопосадочной, Парниковой, Березовой, Пшеничной, Цветной, Должанской, Сосновой, Средней и Седина. Без света остались 3400 человек, в том числе 1130 детей.

Там в результате повреждения линии 6–10 кВ отключился вакуумный выключатель на подстанции КНИИС КС-7. Оказались выключены 23 трансформатора.

Еще через 20 минут из-за аварии свет выключили на улицах Звездной, Прохладной, Семеновской, Убинской, Троицкой, Борисовской, Рясной, Вечной, Посадской, Писателя Степанова, Макаренко, Ивановской и Родниковой. В зоне отключения 2700 человек, из которых 900 — дети.

Поломка произошла на подстанции КНИИС КС-5. Из-за повреждения линии 6–10 кВ отключился вакуумный выключатель и 13 трансформаторов.

На месте аварий работают специалисты. Восстановить подачу электричества планируют в течение 4–5 часов.