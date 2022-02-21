В Краснодаре бизнесменов будут судить за хищение у Минобороны более 1 млрд рублей

В Краснодаре пройдет суд над сотрудниками ООО «Спецстроймонтаж» по делу о хищении 1 млрд рублей у Минобороны РФ с 2012 по 2015 год

21 февраля на сайте Главного военного следственного управления СК РФ опубликовали релиз о расследовании уголовного дела о крупном хищении у Минобороны. По данным ведомства, в период с 2012 по 2015 год Игорь Базовой, Юрий Стеблин и Сергей Костюченко похитили более 1 млрд рублей, которые принадлежали Министерству обороны РФ. В это время они занимали руководящие должности в ООО «Спецстроймонтаж». При этом им помогал бывший военнослужащий Семен Москотов, который сейчас объявлен в международный розыск.

Следствие полагает, что в ноябре 2012 года между ФГУП «Спецстройинжиниринг при Спецстрое России» и ООО «Спецстроймонтаж» заключили договор субподряда по строительству первой очереди полигона Южного военного округа в Астраханской области. При этом работы по контракту на 1 млрд рублей не выполнили. Организация имитировала стройку работами на 167,9 млн рублей и составила ложные документы по их выполнению. Деньги в итоге похитили.