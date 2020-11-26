На сочинского бизнесмена завели дело за хищение 28,3 млн рублей у Минобороны

Руководителя компании из Сочи заподозрили в хищении 28,3 млн рублей при реконструкции объекта Министерства обороны РФ

Военная прокуратура провела проверку и установила, что ООО «Сочидорстрой» должно было сделать реконструкцию инфраструктуры одного из объектов Минобороны РФ в Карачаево-Черкесии. Госконтракт на проведение работ был заключен в 2019 году. Однако компания не выполнила свои обязательства и присвоила 28,3 млн рублей.

Читайте также: В Сочи пограничника осудили за присвоение денег