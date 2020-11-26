На сочинского бизнесмена завели дело за хищение 28,3 млн рублей у Минобороны
Руководителя компании из Сочи заподозрили в хищении 28,3 млн рублей при реконструкции объекта Министерства обороны РФ
Военная прокуратура провела проверку и установила, что ООО «Сочидорстрой» должно было сделать реконструкцию инфраструктуры одного из объектов Минобороны РФ в Карачаево-Черкесии. Госконтракт на проведение работ был заключен в 2019 году. Однако компания не выполнила свои обязательства и присвоила 28,3 млн рублей.
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В отношении руководителя сочинской фирмы возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ (Присвоение, совершенное в особо крупном размере), сообщили 25 ноября в пресс-службе Главной военной прокуратуры РФ.
Ранее Юга.ру рассказывали о еще одном деле, в котором фигурировало Минобороны. В апреле 2019 года в Краснодаре осудили высокопоставленных военных, которые пытались продать двигатели от КамАЗов со склада войсковой части.
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