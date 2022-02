В Краснодаре понедельник будет дождливым, а к середине недели потеплеет до 18° C

В следующие сутки, 22 февраля, на Кубани продолжатся дожди. Ночью температура будет 1-6° C, днем поднимется до 13-18° C, в ночь на 23 февраля станет теплее — до 10 °C. В горах ночью 22 февраля температура опустится до -4° C, днем потеплеет до 10° C, 23 февраля ожидается 12 °C. Ветер 22-23 февраля останется южным со скоростью 4-9 м/с, местами порывы 12-14 м/с.

На Черноморском побережье осадков почти не будет. Температура ночью 22 февраля составит 4-9 °C, днем поднимется до 16 °C, следующей ночью будет 6-11 °C. На участке Анапа — Геленджик 23 февраля потеплеет до 18 °C. Ветер усилится до 12-14 м/с, на участке Анапа — Геленджик с порывами 19-24 м/с.