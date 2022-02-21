В Краснодаре понедельник будет дождливым, а к середине недели потеплеет до 18° C
Рабочая неделя в Краснодарском крае начнется с дождей
Как сообщают синоптики кубанского гидрометцентра, понедельник, 21 февраля, в Краснодаре будет облачным и ветреным — ожидается юго-западный и западный ветер, 5-10 м/с. Днем температура, как и на прошлой неделе, составит около 9‑11 °C.
В следующие два дня дождей не будет, температура в ночь на 22 февраля опустится до 3 °C, днем будет 16 °C, небольшая облачность и юго-восточный ветер, 3 м/с. Ночью перед выходным 23 февраля ожидается 6 °C, днем потеплеет до 18 °C, будет облачно, ветер поменяет направление обратно на юго-западное со скоростью 3 м/с.
Местами в Краснодарском крае тоже пройдут дожди. Утром в некоторых районах задержится туман. Юго-западный и западный ветер со скоростью 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с, на Черноморском побережье — 6-11 м/с, с порывами до 14 м/с, на участке Анапа — Геленджик порывы могут достигать 20 м/с. Температура воздуха днем составит 7-12 °C, в горах — 3-8 °C, в прибрежных городах — 6-11 °C, в районе Анапа — Геленджик будет 10-15 °C.
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В следующие сутки, 22 февраля, на Кубани продолжатся дожди. Ночью температура будет 1-6° C, днем поднимется до 13-18° C, в ночь на 23 февраля станет теплее — до 10 °C. В горах ночью 22 февраля температура опустится до -4° C, днем потеплеет до 10° C, 23 февраля ожидается 12 °C. Ветер 22-23 февраля останется южным со скоростью 4-9 м/с, местами порывы 12-14 м/с.
На Черноморском побережье осадков почти не будет. Температура ночью 22 февраля составит 4-9 °C, днем поднимется до 16 °C, следующей ночью будет 6-11 °C. На участке Анапа — Геленджик 23 февраля потеплеет до 18 °C. Ветер усилится до 12-14 м/с, на участке Анапа — Геленджик с порывами 19-24 м/с.