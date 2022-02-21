В Краснодаре понедельник будет дождливым, а к середине недели потеплеет до 18° C

Как сообщают синоптики кубанского гидрометцентра, понедельник, 21 февраля, в Краснодаре будет облачным и ветреным — ожидается юго-западный и западный ветер, 5-10 м/с. Днем температура, как и на прошлой неделе, составит около 9‑11 °C.

В следующие два дня дождей не будет, температура в ночь на 22 февраля опустится до 3 °C, днем будет 16 °C, небольшая облачность и юго-восточный ветер, 3 м/с. Ночью перед выходным 23 февраля ожидается 6 °C, днем потеплеет до 18 °C, будет облачно, ветер поменяет направление обратно на юго-западное со скоростью 3 м/с.

Местами в Краснодарском крае тоже пройдут дожди. Утром в некоторых районах задержится туман. Юго-западный и западный ветер со скоростью 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с, на Черноморском побережье — 6-11 м/с, с порывами до 14 м/с, на участке Анапа — Геленджик порывы могут достигать 20 м/с. Температура воздуха днем составит 7-12 °C, в горах — 3-8 °C, в прибрежных городах — 6-11 °C, в районе Анапа — Геленджик будет 10-15 °C.