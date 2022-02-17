Глава Росприроднадзора назвала Краснодарский край одним из самых загрязненных регионов России
Светлана Радионова назвала Кубань в числе самых загрязненных регионов России
17 февраля глава Росприроднадзора Светлана Радионова в интервью РБК рассказала, какие регионы России являются самыми загрязненными и самыми чистыми.
В числе трех самых грязных регионов России Радионова назвала Краснодарский край — по количеству расчетов размера вреда за 2020-2022 года он лидирует вместе с Ханты-Мансийским автономным округом и Приморским краем.
Расчеты размера вреда определяют суммы, которые обязано возместить предприятие, нарушившие экологическое законодательство. В Росприроднадзоре этот метод считают одним из главных рычагов воздействия на нарушителей, потому что штрафные санкции по нему гораздо выше предусмотренных административным кодексом.
Регионы Сибири первые в антирейтинге по количеству промышленных отходов (58% от количества со всей России). Воздух больше всего загрязняют Красноярский край и Норильск (11% выбросов). А лучшая экологическая обстановка сложилась в республике Алтай — там всего одно предприятие, которое нуждается в ликвидации из-за ущерба природе.
Также Радионова отметила, что в Краснодарском крае остро стоит проблема с вывозом отходов — региональная система не справляется с объемом, который создают туристы. Она подчеркнула, что проблемы с мусором и несанкционированными свалками существуют почти во всех российских городах.
В конце 2021 года Юга.ру пытались узнать, куда будут направлять мусор из Сочи — на полигонах края ему не хватает места. В феврале 2022 года жители станицы Старокорсунской пожаловались на незаконную свалку на берегу Кубани. Также в феврале жители региона обратили внимание на массовый мор рыбы у свалки — глава Красноармейского района объяснил это погодой.
Напомним, в январе стало известно, что Росприроднадзор взыскал с «Сочинского водоканала» 83,5 млн рублей за загрязнение рек. Также ведомство оценило ущерб от разлива нефти КТК в 4,4 млрд рублей, но компания с этим не согласна.