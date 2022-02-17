Краснодарцу отомстили за неправильную парковку и сожгли его Range Rover

Краснодарский край

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  • © Кадр из видео из паблика Вконтакте «Типичный Краснодар-Телетайп», vk.com/tipichkras
    © Кадр из видео из паблика Вконтакте «Типичный Краснодар-Телетайп», vk.com/tipichkras

В ночь на 17 февраля загорелся Range Rover, припаркованный во дворе жилого дома в Краснодаре

О случившемся сообщили очевидцы в местных пабликах. По информации из соцсетей машина загорелась во дворе жилого дома по улице Северной, 290. Местные жители говорят, что владельцу иномарки отомстили за неправильную парковку.

В пресс-службе УМВД по Краснодару журналисту Юга.ру рассказали, что возгорание произошло около 3:00. На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. В настоящее время проводятся следственно-оперативные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств и причин возгорания. Назначено проведение пожарно-технической экспертизы.

Как писали Юга.ру, летом в Юбилейном микрорайоне Краснодара сгорели две иномарки. Причиной возгорания мог стать умышленный поджог.

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