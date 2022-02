К выходным на Кубани станет дождливо

В пятницу 18 февраля в Краснодаре пойдет дождь, будет облачно. Ветер усилится до 7 м/с, а к ночи утихнет и изменит направление на юго-западное. Температура днем поднимется до 11° C. Ночью останется осадков станет больше, возможен мокрый снег, температура опустится до 3° C. В субботу 19 февраля пройдет небольшой кратковременный дождь, будет облачно с прояснениями.

Как сообщили синоптики кубанского гидрометцентра, 17 февраля краснодарцев ожидают переменная облачность и южный ветер 4-9 м/с. Ночью температура может опуститься до 3° C, днем потеплеет до 12° C. Осадков не будет.

На территории Краснодарского края 17 февраля задержится переменная облачность, осадков не будет, утром туман. Сохранится южный ветер 4-9 м/с, днем местами порывы до 14 м/с. Днем будет тепло — 13° C, на Азовском побережье до 11° C, в горах до 7° C. Побережье Черного моря ждет южный ветер со скоростью 6-11 м/с, на участке Анапа-Геленджик порывы до 17 м/с. Температура воздуха днем составит 7…12°.

В ближайшие дни во всем регионе будет дождливо. Вечером 17 февраля начнется небольшой дождь, 18 февраля он усилится, 19 февраля снова станет тише. Ночью и в предгорьях дождь выпадет с мокрым снегом. Южный и юго-западный ветер 19 февраля сменится на западный 5-10 м/с, местами порывы до 20 м/с, в горах до 22 м/с. Температура воздуха по ночам 1…6° C, в юго-восточных предгорных районах 0…-5° C. Днем 18 февраля потеплеет до 14° C, 19 февраля будет 11° C.