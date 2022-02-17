К выходным на Кубани станет дождливо

Как сообщили синоптики кубанского гидрометцентра, 17 февраля краснодарцев ожидают переменная облачность и южный ветер 4-9 м/с. Ночью температура может опуститься до 3° C, днем потеплеет до 12° C. Осадков не будет.

В пятницу 18 февраля в Краснодаре пойдет дождь, будет облачно. Ветер усилится до 7 м/с, а к ночи утихнет и изменит направление на юго-западное. Температура днем поднимется до 11° C. Ночью останется осадков станет больше, возможен мокрый снег, температура опустится до 3° C. В субботу 19 февраля пройдет небольшой кратковременный дождь, будет облачно с прояснениями.