В Краснодаре построят новую промышленную базу

На улице Новороссийской в Краснодаре построят производственную базу площадью почти 1,5 тыс. кв. метров

В Краснодаре компания «Торгстрой» построит новую производственную базу по улице Новороссийской. Разрешение на строительство выдал городской департамент архитектуры и градостроительства, сообщили в пресс-службе мэрии.

Площадь производственных помещений базы составит 1495 кв. метров, в ней появится 50 новых рабочих мест. Ранее компания «Торгстрой» принимала участие в строительстве крупных объектов производственного, сельскохозяйственного и складского назначения.

Начальник управления инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Артем Анацкий отметил, что в 2021 году власти заключили соглашение по строительству завода с компанией по изготовлению металлических изделий. Производство открыли на улице Демуса. После открытия завода там будут выпускаться продукция «Торгстроя» и других краевых и городских предприятий.

Как писали Юга.ру, ранее в Краснодаре выдали разрешение на строительство комплекса по производству парфюмерии и косметики. Оно будет также на улице Новороссийской.