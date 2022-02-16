В Краснодаре построят новую промышленную базу

Краснодарский край

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  • © Елена Синеок. ЮГА.ру
    © Елена Синеок. ЮГА.ру

На улице Новороссийской в Краснодаре построят производственную базу площадью почти 1,5 тыс. кв. метров

В Краснодаре компания «Торгстрой» построит новую производственную базу по улице Новороссийской. Разрешение на строительство выдал городской департамент архитектуры и градостроительства, сообщили в пресс-службе мэрии.

Площадь производственных помещений базы составит 1495 кв. метров, в ней появится 50 новых рабочих мест. Ранее компания «Торгстрой» принимала участие в строительстве крупных объектов производственного, сельскохозяйственного и складского назначения.

Начальник управления инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Артем Анацкий отметил, что в 2021 году власти заключили соглашение по строительству завода с компанией по изготовлению металлических изделий. Производство открыли на улице Демуса. После открытия завода там будут выпускаться продукция «Торгстроя» и других краевых и городских предприятий.

Как писали Юга.ру, ранее в Краснодаре выдали разрешение на строительство комплекса по производству парфюмерии и косметики. Оно будет также на улице Новороссийской.

Краснодар Промышленность Строительство

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