Много камней и два водоема. Фотограф показал стройку в парке «Краснодар»

Краснодарский край

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  • © Фото Евгения Таранжина
    © Фото Евгения Таранжина

Фотограф Евгений Таранжин снял строительство новой очереди парка «Краснодар». Выглядит масштабно!

Напомним, в июле в парке «Краснодар» решили демонтировать стадион футбольной академии. Для команды построили новую семитысячную арену, а на месте старых полей начали делать новую очередь парка. 

Подробности строительства неизвестны до сих пор. Администрация парка не рассказывает, что там будет, но увидеть строительство все-таки удалось. В декабре фотограф Евгений Таранжин снял новую очередь с высоты птичьего полета. И вот спустя два месяца его дрон снова пролетел над стройкой.

Вот так выглядит вся очередь сверху:

  • © Фото Евгения Таранжина
    © Фото Евгения Таранжина
  • © Фото Евгения Таранжина
    © Фото Евгения Таранжина

А вот район самого высокого холма и предположительно водоема:

  • © Фото Евгения Таранжина
    © Фото Евгения Таранжина
  • © Фото Евгения Таранжина
    © Фото Евгения Таранжина
  • © Фото Евгения Таранжина
    © Фото Евгения Таранжина
  • © Фото Евгения Таранжина
    © Фото Евгения Таранжина

Но водоем планируется не один. А еще ко второму делают каскадный спуск. И там очень много камней!

  • © Фото Евгения Таранжина
    © Фото Евгения Таранжина
  • © Фото Евгения Таранжина
    © Фото Евгения Таранжина
  • © Фото Евгения Таранжина
    © Фото Евгения Таранжина
  • © Фото Евгения Таранжина
    © Фото Евгения Таранжина
  • © Фото Евгения Таранжина
    © Фото Евгения Таранжина
  • © Фото Евгения Таранжина
    © Фото Евгения Таранжина

Еще один интересный объект огораживают большим забором:

  • © Фото Евгения Таранжина
    © Фото Евгения Таранжина
  • © Фото Евгения Таранжина
    © Фото Евгения Таранжина

Когда закончится строительство, пока неизвестно. Но ясно одно — будет что-то очень масштабное и красивое.

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