Много камней и два водоема. Фотограф показал стройку в парке «Краснодар»
Фотограф Евгений Таранжин снял строительство новой очереди парка «Краснодар». Выглядит масштабно!
Напомним, в июле в парке «Краснодар» решили демонтировать стадион футбольной академии. Для команды построили новую семитысячную арену, а на месте старых полей начали делать новую очередь парка.
Подробности строительства неизвестны до сих пор. Администрация парка не рассказывает, что там будет, но увидеть строительство все-таки удалось. В декабре фотограф Евгений Таранжин снял новую очередь с высоты птичьего полета. И вот спустя два месяца его дрон снова пролетел над стройкой.
Вот так выглядит вся очередь сверху:
А вот район самого высокого холма и предположительно водоема:
Но водоем планируется не один. А еще ко второму делают каскадный спуск. И там очень много камней!
Еще один интересный объект огораживают большим забором:
Когда закончится строительство, пока неизвестно. Но ясно одно — будет что-то очень масштабное и красивое.