Много камней и два водоема. Фотограф показал стройку в парке «Краснодар»

Фотограф Евгений Таранжин снял строительство новой очереди парка «Краснодар». Выглядит масштабно!

Напомним, в июле в парке «Краснодар» решили демонтировать стадион футбольной академии. Для команды построили новую семитысячную арену, а на месте старых полей начали делать новую очередь парка. Подробности строительства неизвестны до сих пор. Администрация парка не рассказывает, что там будет, но увидеть строительство все-таки удалось. В декабре фотограф Евгений Таранжин снял новую очередь с высоты птичьего полета. И вот спустя два месяца его дрон снова пролетел над стройкой.

Вот так выглядит вся очередь сверху:

© Фото Евгения Таранжина

© Фото Евгения Таранжина

А вот район самого высокого холма и предположительно водоема:

© Фото Евгения Таранжина

© Фото Евгения Таранжина

© Фото Евгения Таранжина

© Фото Евгения Таранжина

Но водоем планируется не один. А еще ко второму делают каскадный спуск. И там очень много камней!

© Фото Евгения Таранжина

© Фото Евгения Таранжина

© Фото Евгения Таранжина

© Фото Евгения Таранжина

© Фото Евгения Таранжина

© Фото Евгения Таранжина

Еще один интересный объект огораживают большим забором:

© Фото Евгения Таранжина

© Фото Евгения Таранжина