В Краснодаре закрыли обсерватор. При этом количество заболевших держится на уровне 3 тыс. человек

Кубанский оперштаб решил закрыть обсерватор в Краснодаре. Власти заявили, что им давно не пользуются

По решению краевого оперштаба в Краснодаре закроют обсерватор на 30 коек в «Платане». Первый вице-губернатор края Игорь Галась сказал, что обсерватор не используют уже продолжительное время, поэтому его работа нецелесообразна.

«Ситуация в крае по заболеваемости коронавирусом находится на контроле. Дополнительных ограничительных мер не принимаем. Усиливаем те мероприятия, которые проводили — это вакцинация, контроль по соблюдению масочного режима, дезинфекция помещений, санобработка на транспорте, использование рециркуляторов»,– сказал мэр Игорь Галась.

Министр здравоохранения края Евгений Филиппов добавил, что 4 февраля вышло постановления, согласно которому в России отменяется изоляция для контактировавших с заболевшими коронавирусом, в том числе и в обсерваторах.

Отметим, что с 9 февраля в Краснодарском крае ежедневно выявляют более трех тысяч числе заболевших коронавирусом. А в кубанском Роспотребнадзоре заявили, что план выполнения вакцинации составил 83%, но этого мало для коллективного иммунитета.