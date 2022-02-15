Московский суд отказал кубанскому минтрансу в иске о запрете агрегаторов такси

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Арбитражный суд Москвы отказал минтрансу Кубани в удовлетворении иска к «Сити Мобил»

Напомним, в декабре 2021 года министерство транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края обратилось в Арбитражный суд Москвы с иском к агрегаторам такси. Министерство просило запретить работу сервисов «Яндекс.Такси», «Сити Мобил» и «Альматея» (агрегатор такси «Максим»).

Иски были связаны с тем, что некоторые таксисты не имеют разрешения на перевозку пассажиров и багажа. При этом сами агрегаторы не несут ответственность перед пассажирами и оказывают только информационные услуги.

10 февраля московский суд рассмотрел иск министерства к «Сити Мобил» и отказал в его удовлетворении полностью. Постановление разместили в картотеке суда. Оно может быть обжаловано в течение месяца в Девятом арбитражном апелляционном суде.

Иски к «Яндекс.Такси» и «Альматее» рассматриваются отдельно. Заседания по ним перенесли на март.

Суд Такси

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