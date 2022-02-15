В Краснодаре проведут бесплатный курс русского жестового языка с патриотическим уклоном

В Краснодаре объявили о регистрации на очный курс русского жестового языка. На бесплатное обучение приглашают желающих от 14 до 35 лет.

По данным общественной организации людей с инвалидностью «Перспектива», в России около 14 млн неслышащих людей. Часто они и слабослышащие люди общаются на русском жестовом языке. Чем больше людей без нарушения слуха знает этот язык, тем больше у неслыщащего человека шансов получить необходимую помощь: от выбора десерта из меню до оказания медицинских услуг. Напомним, в 2021 году в центре современного искусства «Типография» провели инклюзивную экскурсию с сурдопереводом.

На курсе от общественной организации «Регион 93» можно получить базовое знание языка и отработать новые навыки с носителем — неслышащей преподавательницей Дианой Беляевой.

«Жестовый язык — это не пантомима, не мимика, а полноценная сложная лингвистическая система со своими правилами, во многом отличными от грамматики русского языка», — подчеркнули организаторы.