В Краснодаре около ТЦ «Галерея» столкнулись Kia и Porsche

Краснодарский край

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  • © Кадр видео из телеграм-канала телеканала «Краснодар», t.me/tvkrasnodar
    © Кадр видео из телеграм-канала телеканала «Краснодар», t.me/tvkrasnodar

Поздно вечером 14 февраля около ТЦ «Галерея» столкнулись две иномарки

О ДТП сообщили в местных пабликах. Как пишет телеграм-канал телеканала «Краснодар», столкнулись Kia и Porsche. У Kia сработали две подушки безопасности.

В пресс-службе УМВД по Краснодару Юга.ру рассказали, что ДТП произошло окло 23:20. Установлено, что Kia двигалась по улице Северной от Октябрьской и на пересечении с Рашпилевской проехала на красный свет и столкнулась с Porsche. 

От столкновения Kia снесла два дорожных знака и вылетела на обочину. Пострадавших нет.

ДТП Краснодар ТРЦ «Галерея Краснодар»

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