В Краснодаре около ТЦ «Галерея» столкнулись Kia и Porsche

О ДТП сообщили в местных пабликах. Как пишет телеграм-канал телеканала «Краснодар», столкнулись Kia и Porsche. У Kia сработали две подушки безопасности.

В пресс-службе УМВД по Краснодару Юга.ру рассказали, что ДТП произошло окло 23:20. Установлено, что Kia двигалась по улице Северной от Октябрьской и на пересечении с Рашпилевской проехала на красный свет и столкнулась с Porsche.

От столкновения Kia снесла два дорожных знака и вылетела на обочину. Пострадавших нет.