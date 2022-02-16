В Краснодаре в кино покажут фильм «Ночь на Земле» 1991 года

В краснодарском «Киномаксе» с 17 февраля будут показывать драмеди «Ночь на Земле» известного американского режиссера Джима Джармуша

Это пять историй, случившихся за одну ночь в разных мегаполисах мира. Так, из аэропорта Лос-Анджелеса таксистка Корки везет в Беверли-Хиллз агента по подбору актеров Викторию Снеллинг. В это же время в Нью-Йорке афроамериканец Йо-Йо садится за руль автомобиля сам, потому что его временный водитель Хельмут Грокенбергер плохо говорит по-английски, не умеет пользоваться автоматической коробкой передач и совершенно не знает город.

Таксист в Париже везет слепую женщину, которая едет на свою привычную ночную прогулку вдоль Сены, по дороге задавая ей наивные и бестактные вопросы. А в Риме сексуально озабоченный водитель решает исповедаться своему не совсем обычному пассажиру — священнику. Действие пятой истории происходит в Хельсинки, по улицам которого финский таксист Мика везет троих сильно выпивших друзей.

Компания «Иноекино» будет демонстрировать копию «Ночь на Земле» (18+) с оригинальной звуковой дорожкой и русскими субтитрами. Билеты в продаже.

Кроме того, 16 февраля в 19:00 в краснодарском «Киномаксе» пройдет специальный показ фильма при участии кинокритика Киры Кац. После демонстрации зрители смогут обсудить увиденное на экране.