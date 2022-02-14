Мэр Краснодара решил штрафовать не только граффитистов, но и собственников изрисованных зданий

14 февраля мэр Краснодара Андрей Алексеенко сказал, что кроме штрафа граффитисты будут оплачивать причиненный ими ущерб

Ранее Юга.ру писали, что подобная идея уже возникала у чиновников. В ноябре 2021 года мэр Краснодара Андрей Алексеенко поручил усилить очистку трансформаторных подстанций от объявлений, афиш и граффити. Он предложил привлекать к ответственности их собственников и арендаторов.

14 февраля мэр Краснодара во время городской планерки поручил заняться проблемой уличных граффити-художников, которые портят стены зданий. По словам Алексеенко, таких нарушителей нужно не только штрафовать, но через суд заставлять их оплачивать нанесенный ущерб. В мэрии добавили, что незаконные граффити на фасадах и заборах — это нарушение правил благоустройства города, поэтому к административной ответственности будут привлекать и собственников изрисованных объектов. Размер штрафа варьируется от 1 до 50 тыс. рублей. В качестве негативного примера Алексеенко привел дома на улицах Октябрьской и Коммунаров.

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«К сожалению, системное привлечение к ответственности за незаконные надписи на фасадах и заборах, которые уродуют город, до сих пор не налажено. Полиция в этой части работает в рамках своих полномочий, а мы должны оперативно приводить в порядок испорченное имущество. Собственники тоже должны надлежащим образом нести бремя содержания», — сказал Алексеенко.