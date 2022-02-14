В Ейске будут судить бывшего следователя и его соучастников за покушение на мошенничество

В Ейске 26-летнего бывшего следователя и двух его соучастников обвиняют в покушении на мошенничество группой лиц по предварительному сговору (ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159 УК РФ), сообщили 14 февраля в пресс-службе Следственного комитета по Краснодарскому краю.

Обвиняемый работал в следственном отделе ОМВД России по Ейскому району. По версии следствия, один из фигурантов рассказал знакомому, что против него хотят возбудить уголовное дело за изнасилование. Также он передал, что повлияет на решение следователя отказать в возбуждении дела, если получит за эту услугу 700 тыс. рублей. Следователь изготовил поддельное постановление о возбуждении уголовного дела, которое соучастник переслал знакомому.

Молодой человек согласился заплатить, но сообщил о вымогательстве правоохранительным органам. Сотрудники краевого управления ФСБ задержали двух соучастников, когда заявитель передавал им деньги.