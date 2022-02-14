В Краснодарском крае выявили 3 тыс. 554 случая заболевания коронавирусом

Краснодарский край

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  • © Фото freepik, freepik.com
    © Фото freepik, freepik.com

На Кубани 14 февраля за сутки зарегистрировали 3 тыс. 554 пациента с коронавирусом. Самому младшему пациенту три дня

По данным краевого оперштаба, 14 февраля на Кубани подтвердили 3 тыс. 554 случая заболевания коронавирусом. Среди заболевших 2 тыс. 197 женщин и 1 тыс. 357 мужчин. В том числе 217 детей. Самому младшему пациенту три дня.

Вот как распределились случаи заражения по краю:

  • Краснодар — 888;
  • Анапа — 350;
  • Крымский район — 236;
  • Белореченский район — 222;
  • Тихорецкий район — 207 жителей;
  • Новороссийск и Динской район — 129;
  • Красноармейский район — 110;
  • Туапсинский район — 99;
  • Абинский район — 91;
  • Армавир — 90;
  • Ленинградский район — 86;
  • Выселковский район — 84;
  • Сочи и Славянский район — 82;
  • Геленджик — 80;
  • Мостовский район — 66;
  • Усть-Лабинский район — 53;
  • Курганинский район — 48;
  • Лабинский район — 47;
  • Белоглинский и Успенский районы — 42;
  • Темрюкский район — 39;
  • Брюховецкий и Кавказский районы — 38;
  • Приморско-Ахтарский район — 32;
  • Северский район — 31;
  • Гулькевичский район — 27;
  • Тбилисский район — 24;
  • Новокубанский район — 18;
  • Калининский район — 13;
  • Отрадненский район — 10;
  • Апшеронский и Новопокровский районы — 5;
  • Крыловский район — 4;
  • Кореновский и Тимашевский районы — 3;
  • Староминский район — 1.

Как сообщили в министерстве здравоохранения региона, за последние сутки с выздоровлением выписали 1 тыс. 285 человек. В тяжелом состоянии на ИВЛ находятся 96 жителей, на ЭКМО — 6. Показатель заболеваемости на 100 тыс. населения равен 3228.

  • © Статистика yandex.ru/covid19/stat
    © Статистика yandex.ru/covid19/stat
  • © Статистика yandex.ru/covid19/stat
    © Статистика yandex.ru/covid19/stat

На юге России и в регионах Северного Кавказа за сутки зарегистрировали следующее число инфицированных:

  • Крым — 1053;
  • Ростовская область — 3962;
  • Ставропольский край — 1705;
  • Севастополь — 618;
  • Дагестан — 582;
  • Кабардино-Балкарская Республика — 501;
  • Чеченская Республика — 150;
  • Северная Осетия — 207;
  • Адыгея — 530;
  • Ингушетия — 379;
  • Карачаево-Черкесская Республика — 378.

Всего в России за сутки выявили 180 тыс. 456 случаев заражения коронавирусом. Выздоровело 97 тыс. 185 человек, не удалось спасти 683 пациента.

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В Краснодарском крае выявили 3 тыс. 554 случая заболевания коронавирусом

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