В Краснодарском крае выявили 3 тыс. 554 случая заболевания коронавирусом
На Кубани 14 февраля за сутки зарегистрировали 3 тыс. 554 пациента с коронавирусом. Самому младшему пациенту три дня
По данным краевого оперштаба, 14 февраля на Кубани подтвердили 3 тыс. 554 случая заболевания коронавирусом. Среди заболевших 2 тыс. 197 женщин и 1 тыс. 357 мужчин. В том числе 217 детей. Самому младшему пациенту три дня.
Вот как распределились случаи заражения по краю:
- Краснодар — 888;
- Анапа — 350;
- Крымский район — 236;
- Белореченский район — 222;
- Тихорецкий район — 207 жителей;
- Новороссийск и Динской район — 129;
- Красноармейский район — 110;
- Туапсинский район — 99;
- Абинский район — 91;
- Армавир — 90;
- Ленинградский район — 86;
- Выселковский район — 84;
- Сочи и Славянский район — 82;
- Геленджик — 80;
- Мостовский район — 66;
- Усть-Лабинский район — 53;
- Курганинский район — 48;
- Лабинский район — 47;
- Белоглинский и Успенский районы — 42;
- Темрюкский район — 39;
- Брюховецкий и Кавказский районы — 38;
- Приморско-Ахтарский район — 32;
- Северский район — 31;
- Гулькевичский район — 27;
- Тбилисский район — 24;
- Новокубанский район — 18;
- Калининский район — 13;
- Отрадненский район — 10;
- Апшеронский и Новопокровский районы — 5;
- Крыловский район — 4;
- Кореновский и Тимашевский районы — 3;
- Староминский район — 1.
Как сообщили в министерстве здравоохранения региона, за последние сутки с выздоровлением выписали 1 тыс. 285 человек. В тяжелом состоянии на ИВЛ находятся 96 жителей, на ЭКМО — 6. Показатель заболеваемости на 100 тыс. населения равен 3228.
На юге России и в регионах Северного Кавказа за сутки зарегистрировали следующее число инфицированных:
- Крым — 1053;
- Ростовская область — 3962;
- Ставропольский край — 1705;
- Севастополь — 618;
- Дагестан — 582;
- Кабардино-Балкарская Республика — 501;
- Чеченская Республика — 150;
- Северная Осетия — 207;
- Адыгея — 530;
- Ингушетия — 379;
- Карачаево-Черкесская Республика — 378.
Всего в России за сутки выявили 180 тыс. 456 случаев заражения коронавирусом. Выздоровело 97 тыс. 185 человек, не удалось спасти 683 пациента.