В Краснодарском крае выявили 3 тыс. 554 случая заболевания коронавирусом

На Кубани 14 февраля за сутки зарегистрировали 3 тыс. 554 пациента с коронавирусом. Самому младшему пациенту три дня

По данным краевого оперштаба, 14 февраля на Кубани подтвердили 3 тыс. 554 случая заболевания коронавирусом. Среди заболевших 2 тыс. 197 женщин и 1 тыс. 357 мужчин. В том числе 217 детей. Самому младшему пациенту три дня.

Вот как распределились случаи заражения по краю:

Краснодар — 888;

Анапа — 350;

Крымский район — 236;

Белореченский район — 222;

Тихорецкий район — 207 жителей;

Новороссийск и Динской район — 129;

Красноармейский район — 110;

Туапсинский район — 99;

Абинский район — 91;

Армавир — 90;

Ленинградский район — 86;

Выселковский район — 84;

Сочи и Славянский район — 82;

Геленджик — 80;

Мостовский район — 66;

Усть-Лабинский район — 53;

Курганинский район — 48;

Лабинский район — 47;

Белоглинский и Успенский районы — 42;

Темрюкский район — 39;

Брюховецкий и Кавказский районы — 38;

Приморско-Ахтарский район — 32;

Северский район — 31;

Гулькевичский район — 27;

Тбилисский район — 24;

Новокубанский район — 18;

Калининский район — 13;

Отрадненский район — 10;

Апшеронский и Новопокровский районы — 5;

Крыловский район — 4;

Кореновский и Тимашевский районы — 3;

Староминский район — 1.

Как сообщили в министерстве здравоохранения региона, за последние сутки с выздоровлением выписали 1 тыс. 285 человек. В тяжелом состоянии на ИВЛ находятся 96 жителей, на ЭКМО — 6. Показатель заболеваемости на 100 тыс. населения равен 3228.