В Краснодаре открылся второй дом помощи женщинам и их детям, пострадавшим от домашнего насилия

В Краснодаре в феврале открылся уже второй благотворительный дом помощи женщинам и детям, пострадавшим от домашнего психологического и физического насилия. Он называется «Я Есть»

Как писали Юга.ру, летом 2021 года в Краснодаре появился первый благотворительный дом-убежище для женщин и детей, пострадавших от домашнего насилия. Его основательница — Яна Гундарова, в прошлом тоже жертва абьюза. Журналистке Юга.ру удалось посетить конфиденциальное место и поговорить с Яной и живущими в доме женщинами. Читайте большой репортаж.

Второй дом помощи женщинам и детям, который существует полностью на спонсорские средства, основали Екатерина Сахарова и Юлия Некрасова. В нем женщины и их дети живут бесплатно, получая психологическую и юридическую помощь, а также еду, одежду и обувь.

«Больше года назад я начала заниматься темой домашнего насилия. Имея личный опыт отношений с абьюзером, создала проект в инстаграме, собрав команду из психологов, юристов и других специалистов. Вместе стали снимать социальные ролики. Я настолько погрузилась в это, что в какой-то момент поняла, что хочу открыть дом помощи женщинам. Со мной действительно просыпаются и выходят из этого гипноза, однако некоторым идти некуда», — рассказала Юлия.

На протяжении года Некрасова искала партнера для реализации нового проекта. Однажды в прямом эфире в инстаграме она познакомилась с Екатериной Сахаровой, которая решила участвовать.

Цель проекта «Я Есть» — дать женщинам возможность выйти из цикла домашнего насилия, восстановиться психологически, наладить контакт матери и ребенка, решить все юридические вопросы, обрести внутреннюю опору.

«У домашнего насилия нет социального статуса и лица. В моем личном проекте все девушки разные — от домохозяек до пилотов самолета. Если раньше было мнение, что подобное может происходить только в асоциальных семьях, то сегодня, погружаясь в эту тему, я понимаю, что это абсолютно не так. В цикл домашнего насилия может попасть абсолютно любая женщина», — считает Юлия Некрасова.

Екатерина и Юлия планировали найти дом, но на имеющуюся сумму ничего подходящего отыскать не смогли. Сегодня в квартире площадью 120 кв. метров живут две женщины и трое детей. Всего же помещение, по мнению основательниц, может вместить до 15 человек. Параллельно девушки всё равно будут искать дом, потому что нужна территория, для прогулок с детьми, забор и просто отдельное большое пространство, чтобы не мешать соседям.

Основатели рассчитывают, что женщина будет находиться в доме полгода. За это время она вместе с ребенком (если есть) будет проходить восстановительную программу. Далее она либо находит работу, либо партнеры проекта помогают ей получить новую профессию и начать зарабатывать деньги, чтобы за два месяца сформировать финансовую подушку безопасности и на третий выйти в свободную жизнь.

«Однако наш подход к работе будет гибкий. Если к нам приехала девушка с семимесячным ребенком, мы не выгоним ее через полгода на улицу. Будем искать выходы, потому что ситуации бывают разные», — добавила Юлия Некрасова.

Сегодня проект поддерживают около 40 волонтеров, активно участвуют в процессе примерно пять человек. По словам Юлии, люди откликаются практически на любую просьбу, в том числе привозят много гуманитарной помощи. По подсчетам Екатерины Сахаровой и Юлии Некрасовой, на содержание жилища ежемесячно требуется примерно 100 тыс. рублей.

Чтобы поддержать благотворительный проект «Я Есть», перейдите в инстаграм-аккаунт и свяжитесь с организаторами проекта.