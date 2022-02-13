Краснодарец восемь раз нарушил правила движения, торопясь с кошкой к ветеринару

Краснодарский край

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  • © Скриншот аккаунта instagram.com/fmr_krd
    © Скриншот аккаунта instagram.com/fmr_krd

12 февраля сотрудники ДПС задержали водителя, который восемь раз нарушил ПДД, опаздывая к ветеринару

Инстаграм «Фестивальный ФМР Краснодар» опубликовал видео задержание водителя, который нарушил правила на перекрестке улиц Красных Партизан и Каляева: он выехал на встречную, игнорировал требования знаков и разметки и проехал на красный свет.

Сотрудники ДПС требовали водителя остановить машину, но тот пытался скрыться и продолжил нарушать ПДД, подвергая опасности окружающих. Об этом сайту «Кубанских новостей» рассказал начальник пресс-службы УМВД по Краснодару Артем Коноваленко.

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Во дворах на улице Архитектора Ишунина мужчина остановил машину, выбежал из салона и попытался скрыться в одном из зданий. Задержанный 36-летний местный житель заявил правоохранителям, что опаздывал с кошкой на прием к ветеринару и слышал требования об остановке. Также у него не было с собой водительских прав и страховки.

Сотрудники ДПС составили в отношении нарушителя восемь административных материалов. Сумма штрафов составила 14 тыс. рублей. Также ему грозит лишение прав на срок более года.

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