12 февраля сотрудники ДПС задержали водителя, который восемь раз нарушил ПДД, опаздывая к ветеринару

Инстаграм «Фестивальный ФМР Краснодар» опубликовал видео задержание водителя, который нарушил правила на перекрестке улиц Красных Партизан и Каляева: он выехал на встречную, игнорировал требования знаков и разметки и проехал на красный свет.

Сотрудники ДПС требовали водителя остановить машину, но тот пытался скрыться и продолжил нарушать ПДД, подвергая опасности окружающих. Об этом сайту «Кубанских новостей» рассказал начальник пресс-службы УМВД по Краснодару Артем Коноваленко.