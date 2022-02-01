В Краснодаре ростовчанин угнал машину, тут же разбил ее и решил оставить

В Краснодаре задержали ростовчанина, который угнал машину и через несколько метров врезался в другой автомобиль

В полицию Краснодара обратился местный житель и сообщил, что вечером оставил автомобиль во дворе многоквартирного дома, а утром обнаружил его на другом месте и с разбитым кузовом. Инцидент произошел на улице Западный Обход в Краснодаре.

Выяснилось, что угонщик — 25-летний житель Ростова-на-Дону. Его задержали в съемной квартире. В отделе полиции он признался в преступлении и рассказал, что дверь машины была открыта, а в замке зажигания были ключи. Тогда молодой человек решил прокатиться, но не справился с управлением и через несколько метров врезался в другой автомобиль.

В отношении угонщика завели уголовное дело по ч. 1 ст. 166 УК РФ (Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения). Сейчас он находится под подпиской о невыезде. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до пяти лет лишения свободы. Кроме того, ранее молодой человек уже был судим за кражу.

Как писали Юга.ру, в 2019 году в Белоглинском районе угнали машину, пока ее владелец спал на заднем сидении.