Власти Сочи обещают отремонтировать набережную в поселке Дагомыс до начала курортного сезона

Краснодарский край

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  • © Фото пресс-службы администрации Сочи
    © Фото пресс-службы администрации Сочи

На набережной в сочинском поселке Дагомыс планируют полностью заменить покрытие, убрать под землю коммуникации и высадить растения

11 февраля в мэрии Сочи рассказали о планах благоустроить набережную около городского пляжа Дагомыс. Рабочие заменят брусчатку, установят новые светильники и озеленят прилегающую территорию. Все элементы набережной и точки питания там приведут к единому стилю.

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По словам главы города Алексея Копайгородского, реконструкция набережной в поселке Дагомыс завершится к началу курортного сезона. Также там обновят пляжную полосу.

Мэр города поручил чиновникам начать подготовку всех пляжей курорта к летнему сезону.

Благоустройство Пляжи Сочи Строительство

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Власти Сочи обещают отремонтировать набережную в поселке Дагомыс до начала курортного сезона
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