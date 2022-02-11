Власти Сочи обещают отремонтировать набережную в поселке Дагомыс до начала курортного сезона
На набережной в сочинском поселке Дагомыс планируют полностью заменить покрытие, убрать под землю коммуникации и высадить растения
11 февраля в мэрии Сочи рассказали о планах благоустроить набережную около городского пляжа Дагомыс. Рабочие заменят брусчатку, установят новые светильники и озеленят прилегающую территорию. Все элементы набережной и точки питания там приведут к единому стилю.
По словам главы города Алексея Копайгородского, реконструкция набережной в поселке Дагомыс завершится к началу курортного сезона. Также там обновят пляжную полосу.
Мэр города поручил чиновникам начать подготовку всех пляжей курорта к летнему сезону.
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