Власти Сочи обещают отремонтировать набережную в поселке Дагомыс до начала курортного сезона

На набережной в сочинском поселке Дагомыс планируют полностью заменить покрытие, убрать под землю коммуникации и высадить растения

11 февраля в мэрии Сочи рассказали о планах благоустроить набережную около городского пляжа Дагомыс. Рабочие заменят брусчатку, установят новые светильники и озеленят прилегающую территорию. Все элементы набережной и точки питания там приведут к единому стилю.

По словам главы города Алексея Копайгородского, реконструкция набережной в поселке Дагомыс завершится к началу курортного сезона. Также там обновят пляжную полосу.