После затоплений на Кубани в работе чиновников нашли нарушения

Краснодарский край

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  • Прокуратура © Елена Синеок, Юга.ру
    Прокуратура © Елена Синеок, Юга.ру

Прокуратура Северского района изучила ситуацию с подтоплениями в Северском районе. Чиновники оказались не готовы к сильным осадкам

По данным ведомства, сотрудники районной администрации не приняли достаточных мер для предотвращения ЧС на территории района и ненадлежащим образом ликвидировали последствия дождей и таяния снега. Также там не смогли нормально организовать уборку снега после снегопада 24 января.

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В станицах Смоленской и Северской не прорыли обводные каналы вокруг населенных пунктов или подтопляемых участков. Там не расчищались русла рек и ерики, в некоторых районах не откачивалась вода более двух суток. У администрации не хватило на это техники.

Прокуратура района вынесла представление об устранении нарушений главе Северского района. Нарушения нашли в работе чиновников поселков Афипского и Ильского. Главам администраций также направили представления об устранении нарушений, сообщает пресс-служба прокуратуры Северского района.

Ранее Юга.ру писали, что в конце января из-за обильных осадков жителей Северского района предупреждали о возможной эвакуации. Эвакуировать жителей не пришлось. На случай экстренной ситуации в станице развернули пункт временного размещения на 500 человек.

МЧС Погода Прокуратура Северский район

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