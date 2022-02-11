После затоплений на Кубани в работе чиновников нашли нарушения

Прокуратура Северского района изучила ситуацию с подтоплениями в Северском районе. Чиновники оказались не готовы к сильным осадкам

По данным ведомства, сотрудники районной администрации не приняли достаточных мер для предотвращения ЧС на территории района и ненадлежащим образом ликвидировали последствия дождей и таяния снега. Также там не смогли нормально организовать уборку снега после снегопада 24 января.

В станицах Смоленской и Северской не прорыли обводные каналы вокруг населенных пунктов или подтопляемых участков. Там не расчищались русла рек и ерики, в некоторых районах не откачивалась вода более двух суток. У администрации не хватило на это техники.

Прокуратура района вынесла представление об устранении нарушений главе Северского района. Нарушения нашли в работе чиновников поселков Афипского и Ильского. Главам администраций также направили представления об устранении нарушений, сообщает пресс-служба прокуратуры Северского района.