«Просвещение» проведет онлайн-конференцию о детях с особенностями здоровья

На конференции эксперты расскажут, как в школе и дома организовать комфортную среду, помогающую детям с особенностями жить обычной жизнью.



Авторы «Просвещения» представят аудитории новый спектр учебно-методической литературы для детей с ОВЗ и обсудят особенности преподавания с использованием УМК.

В первый день конференции будут подняты вопросы о проблемах современного образования детей с ОВЗ. О них расскажут специалисты из института коррекционной педагогики Российской академии образования: директор Татьяна Соловьева и научный сотрудник Светлана Лазуренко.

Об инклюзивности среды и психолого-педагогическом сопровождении детей с ОВЗ расскажут директор ГКОУ Школы № 2124 «Центр коррекции и развития» Аделя Вильшанская и директор института проблем инклюзивного образования Светлана Алехина.

Во второй день встретятся специалисты по коррекционной педагогике, дефектологи, представители НКО и родители, которые воспитывают детей с особенностями. Среди спикеров выступят эксперты благотворительного фонда «Даунсайд Ап», Центра лечебной педагогики «Особое детство», Московского городского педагогического университета, а также представители Московского государственного психолого-педагогического университета. На конференциях будет работать сурдопереводчик.