«Просвещение» проведет онлайн-конференцию о детях с особенностями здоровья
17–18 февраля группа компаний «Просвещение» проведет всероссийскую онлайн-конференцию «Инклюзивное измерение современного образовательного пространства»
На конференции эксперты расскажут, как в школе и дома организовать комфортную среду, помогающую детям с особенностями жить обычной жизнью.
Авторы «Просвещения» представят аудитории новый спектр учебно-методической литературы для детей с ОВЗ и обсудят особенности преподавания с использованием УМК.
В первый день конференции будут подняты вопросы о проблемах современного образования детей с ОВЗ. О них расскажут специалисты из института коррекционной педагогики Российской академии образования: директор Татьяна Соловьева и научный сотрудник Светлана Лазуренко.
Об инклюзивности среды и психолого-педагогическом сопровождении детей с ОВЗ расскажут директор ГКОУ Школы № 2124 «Центр коррекции и развития» Аделя Вильшанская и директор института проблем инклюзивного образования Светлана Алехина.
Во второй день встретятся специалисты по коррекционной педагогике, дефектологи, представители НКО и родители, которые воспитывают детей с особенностями. Среди спикеров выступят эксперты благотворительного фонда «Даунсайд Ап», Центра лечебной педагогики «Особое детство», Московского городского педагогического университета, а также представители Московского государственного психолого-педагогического университета. На конференциях будет работать сурдопереводчик.
Среди всех зарегистрированных участников организаторы разыграют оборудование для групповой и индивидуальной работы: игровые наборы для развития моторики и фантазии, комплекты для стимуляции и мотивации, материалы для самовыражения и терапии.
Цель конференции — помочь педагогам правильно организовывать процесс обучения, а родителям — грамотно выстраивать диалог со школой и государством в правовом поле.
У каждого участника трансляций будет возможность задать вопросы экспертам. Слушателей ждут именные сертификаты и скидки на учебную литературу для детей с ОВЗ.
Зарегистрироваться и посмотреть подробную программу конференции можно на сайте.