В Краснодаре откроется выставка о бытовом мистицизме

Это персональная выставка художника Артура Голякова, которую курирует сетевая инициатива Underground Flower. Голяков — сооснователь коллектива Plague и выставочного пространства Plague Space. Родился в Сваляве (Украина), живет и работает в Казани и Краснодаре. Работая с различными медиумами, он изучает устройство повседневного и религиозного мистицизма, ритуальности. На выставке Голяков представит новые работы, продолжающие темы бытового мистицизма, ритуальности, субъектности и оснований, с которыми связан современный субъект.

Открытие выставки запланировано на 12 февраля, 19:00. Она продлится до 12 апреля. Plague Space расположен на улице Зиповская 5, литер Б, кабинет 224. Вход свободный. Кроме дня открытия дни посещения — среда с 19:00 до 21:00 и воскресенье с 15:00 до 17:00, по предварительной записи через инстаграм.