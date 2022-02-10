В Краснодаре откроется выставка о бытовом мистицизме

Краснодарский край

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  • © Изображение предоставлено Plague Space
    © Изображение предоставлено Plague Space

12 февраля краснодарская галерея Plague Space откроет выставку Agenda

Это персональная выставка художника Артура Голякова, которую курирует сетевая инициатива Underground Flower. Голяков — сооснователь коллектива Plague и выставочного пространства Plague Space. Родился в Сваляве (Украина), живет и работает в Казани и Краснодаре. Работая с различными медиумами, он изучает устройство повседневного и религиозного мистицизма, ритуальности. На выставке Голяков представит новые работы, продолжающие темы бытового мистицизма, ритуальности, субъектности и оснований, с которыми связан современный субъект.

Открытие выставки запланировано на 12 февраля, 19:00. Она продлится до 12 апреля. Plague Space расположен на улице Зиповская 5, литер Б, кабинет 224. Вход свободный. Кроме дня открытия дни посещения — среда с 19:00 до 21:00 и воскресенье с 15:00 до 17:00, по предварительной записи через инстаграм.

  • © Изображение предоставлено Plague Space
    © Изображение предоставлено Plague Space

Plague Space — выставочное пространство, открытое в декабре 2020 года кураторской группой Plague. С самого начала участники группы Plague планировали сделать это именно в Краснодаре — для развития коммуникации с локальной художественной средой и внесения посильного вклада в культурную повестку родного региона.

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В Краснодаре откроется выставка о бытовом мистицизме
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