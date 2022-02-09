В Новороссийске задержали более 1 млн китайских шоколадных яиц «Сюрприз»

9 февраля стало известно, что новороссийские таможенники задержали партию шоколадных яиц. Их везли из Китая красноярскому бизнесмену

Сотрудники Южного таможенного управления новороссийской таможни остановили партию шоколадных яиц, на этикетке которых незаконно напечатали товарный знак «Сюрприз». Товарный знак принадлежит итальянской компании Ferrero S.p.A. Представители правообладателя подтвердили, что продукция им не принадлежит, согласие на использование товарного знака компания не давала. Ущерб от незаконной маркировки оценили в 70 млн рублей.

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Таможенники насчитали более 1,1 млн штук шоколадных яиц. Вся партия весит более 40 тонн. Чтобы товар не испортился, его отвезли в станицу Раевскую, где нашли помещения для хранения продукции. Первую партию товара (более 860 тыс. штук) суд признал контрафактной и подлежащей конфискации.