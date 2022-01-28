В Краснодаре уничтожат 1111 кг контрафактного польского перца
В Краснодаре Россельхознадзор решил уничтожить больше тонны перца, который привезли из Польши
В Краснодаре сотрудники таможни совместно с Россельхознадзором и прокуратурой провели проверку и нашли на одном из складов 1111 кг польского сладкого перца. Санкционный товар не только хранили, но и продавали.
Этот перец запрещено ввозить из Польши в Россию. Поэтому у продавца не было товаросопроводительных и фитосанитарных документов. Сумма ущерба составила 222,2 тыс. рублей.
В пресс-службе таможни сообщили Юга.ру, что специалисты Россельхознадзора уничтожат товар. Такие меры применили в соответствии с указом президента «Об отдельных специальных экономических мерах, применяемых в целях обеспечения безопасности Российской Федерации».
Как писали Юга.ру, с 2014 по 2020 год на Кубани уничтожили 159,7 тонны санкционных растительных продуктов из Польши, Испании, Украины, Нидерландов и Турции. Чаще всего под такие меры попадают яблоки, томаты, сладкий перец, шампиньоны, клубника, персики, гранаты, апельсины и груши.