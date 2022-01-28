В Краснодаре уничтожат 1111 кг контрафактного польского перца

В Краснодаре Россельхознадзор решил уничтожить больше тонны перца, который привезли из Польши

В Краснодаре сотрудники таможни совместно с Россельхознадзором и прокуратурой провели проверку и нашли на одном из складов 1111 кг польского сладкого перца. Санкционный товар не только хранили, но и продавали.

Этот перец запрещено ввозить из Польши в Россию. Поэтому у продавца не было товаросопроводительных и фитосанитарных документов. Сумма ущерба составила 222,2 тыс. рублей.