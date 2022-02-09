В Краснодаре СК возбудил дело против бывших полицейских, по вине которых сбежал преступник

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Краснодарский следком возбудил дело в отношении двух бывших полицейских. Из-за их халатности сбежал преступник

Напомним, в Краснодаре 29 января из отдела полиции в микрорайоне Гидростроителей сбежал 46-летний задержанный, который ранее находился в федеральном розыске. В связи с побегом начали служебную проверку. Позже преступника задержали.

В пресс-службе СУ СКР по Краснодарскому краю 9 февраля сообщили, что в отношении бывших дежурного дежурной части пункта полиции ГМР и помощника оперативного дежурного возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ (Халатность).

Установлено, что вечером 28 января в отдел полиции доставили 46-летнего мужчину, который ранее находился в розыске. Помощник оперативного дежурного отвел его в специальное помещение для задержанных. По версии следствия, полицейские оставили задержанного в ночь на 29 января без присмотра, дав спокойно перемещаться. 

Задержанный пошел в комнату отдыха оперативного дежурного. Там со стороны улицы его сообщник помог отогнуть край металлической решетки, мужчина выбрался на улицу и скрылся.

По уголовному делу проводятся необходимые проверки, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Расследование продолжается.

Полиция Следственный комитет

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