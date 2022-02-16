Madyar Collection открыл ресторан «Джимми Чу» в Геленджике

Партнерский Краснодарский край

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  • © Фото Екатерины Рохман
    © Фото Екатерины Рохман

29 января Madyar Collection открыл свой второй ресторан «Джимми Чу»

Приверженцы сети «Мадьяр» знакомы с рестораном «Джимми Чу» в Краснодаре. Он вошел в топ ста лучших ресторанов по версии «Пальмовой ветви» и национальной ресторанной премии Wheretoeat.

Каждого гостя на открытии ждал комплимент от шеф-повара Ариши Задунайской — вяленая форель на бородинском хлебе с устричной сметаной и черной лисичкой, которая подавалась на морской звезде.

Алкогольным партнером мероприятия выступил бренд Auchentoshan. На его основе было разработано коктейльное меню.

  • © Фото Екатерины Рохман
    © Фото Екатерины Рохман
  • © Фото Екатерины Рохман
    © Фото Екатерины Рохман

За музыкальное сопровождение отвечал диджей Сергей Пушкин (Betelgeize), один из фронтменов проекта Leveldva и представитель Burning Man в России.

«Мы благодарим гостей, которые разделили с нами этот торжественный вечер. Для нас было важно, чтобы все гости прониклись атмосферой, получили незабываемые эмоции, отбросили все рамки и стереотипы внешнего мира и поистине получили наслаждение от музыки, блюд и авторских коктейлей. Совершенно точно — нам это удалось. В наших планах еще множество интересных мероприятий на территории ресторана, обо всех новостях вы можете узнать в нашем аккаунте в Instagram. Ждем всех в гости каждый день», — отметила управляющая рестораном «Джимми Чу» в Геленджике Мариям Каримова.

  • © Фото Екатерины Рохман
    © Фото Екатерины Рохман

Ресторан в Геленджике унаследовал традиции «Джимми Чу» в Краснодаре. Например, после каждого заказа утки по-пекински срабатывает счетчик, который фиксирует количество съеденных уток с момента открытия ресторана.

«Мы планировали выход «Джимми Чу» за пределы Краснодара. У нас стоял выбор из нескольких мест на Черноморском побережье, и мы остановились на самом перспективном и быстроразвивающемся городе. Как и в Краснодаре, в Геленджике ресторан расположился в одном из самых престижных мест города — ЖК «Акватория». Мы использовали особенности города, например, в Геленджике самая длинная набережная в мире, а в «Джимми Чу» самая длинная барная стойка на побережье — здесь она на 23 посадочных места», — заявил операционный директор Madyar Collection Максим Панин.

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