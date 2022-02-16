Madyar Collection открыл ресторан «Джимми Чу» в Геленджике

Приверженцы сети «Мадьяр» знакомы с рестораном «Джимми Чу» в Краснодаре. Он вошел в топ ста лучших ресторанов по версии «Пальмовой ветви» и национальной ресторанной премии Wheretoeat.

Каждого гостя на открытии ждал комплимент от шеф-повара Ариши Задунайской — вяленая форель на бородинском хлебе с устричной сметаной и черной лисичкой, которая подавалась на морской звезде.

Алкогольным партнером мероприятия выступил бренд Auchentoshan. На его основе было разработано коктейльное меню.