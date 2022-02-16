Madyar Collection открыл ресторан «Джимми Чу» в Геленджике
29 января Madyar Collection открыл свой второй ресторан «Джимми Чу»
Приверженцы сети «Мадьяр» знакомы с рестораном «Джимми Чу» в Краснодаре. Он вошел в топ ста лучших ресторанов по версии «Пальмовой ветви» и национальной ресторанной премии Wheretoeat.
Каждого гостя на открытии ждал комплимент от шеф-повара Ариши Задунайской — вяленая форель на бородинском хлебе с устричной сметаной и черной лисичкой, которая подавалась на морской звезде.
Алкогольным партнером мероприятия выступил бренд Auchentoshan. На его основе было разработано коктейльное меню.
За музыкальное сопровождение отвечал диджей Сергей Пушкин (Betelgeize), один из фронтменов проекта Leveldva и представитель Burning Man в России.
«Мы благодарим гостей, которые разделили с нами этот торжественный вечер. Для нас было важно, чтобы все гости прониклись атмосферой, получили незабываемые эмоции, отбросили все рамки и стереотипы внешнего мира и поистине получили наслаждение от музыки, блюд и авторских коктейлей. Совершенно точно — нам это удалось. В наших планах еще множество интересных мероприятий на территории ресторана, обо всех новостях вы можете узнать в нашем аккаунте в Instagram. Ждем всех в гости каждый день», — отметила управляющая рестораном «Джимми Чу» в Геленджике Мариям Каримова.
Ресторан в Геленджике унаследовал традиции «Джимми Чу» в Краснодаре. Например, после каждого заказа утки по-пекински срабатывает счетчик, который фиксирует количество съеденных уток с момента открытия ресторана.
«Мы планировали выход «Джимми Чу» за пределы Краснодара. У нас стоял выбор из нескольких мест на Черноморском побережье, и мы остановились на самом перспективном и быстроразвивающемся городе. Как и в Краснодаре, в Геленджике ресторан расположился в одном из самых престижных мест города — ЖК «Акватория». Мы использовали особенности города, например, в Геленджике самая длинная набережная в мире, а в «Джимми Чу» самая длинная барная стойка на побережье — здесь она на 23 посадочных места», — заявил операционный директор Madyar Collection Максим Панин.