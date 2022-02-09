На Кубани из-за непогоды затопило пять населенных пунктов

В Славянском и Красноармейском районах из-за дождей и таяния снега затопило 66 дворов. Людей эвакуировали

МЧС Кубани продолжает ликвидировать затопления в Славянском и Красноармейском районах. Там в воде находятся 66 дворов, в 10 домов зашла вода.

В Славянском районе затопило три населенных пункта. 16 человек находятся в пункте временного размещения в гостинице «Уют». Последствия затопления устраняют 271 человек и 121 единица техники.

В Красноармейском районе затопило 12 дворов, дома остались незатопленными. Людей не эвакуировали, в пунктах временного размещения никого нет. Воду откачивают 100 человек с помощью 38 единиц техники.

Как писали Юга.ру, из-за непогоды в крае затопило 800 дворов, в 254 дома зашла вода. Больше всего пострадал Славянский район, где затопило 688 придомовых территорий.