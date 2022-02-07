На Кубани задержали сбежавшего с ружьем мужчину, который страдает психическим расстройством

Сотрудники полиции в Абинске нашли сбежавшего местного жителя, который состоит на учете у психиатра. В ночь на 6 февраля он взял ружье и ушел в неизвестном направлении

Ранее Юга.ру писали, что в Абинске полицейские распространили ориентировку на 26-летнего местного жителя. Он состоит на учете в психоневрологическом диспансере. В ориентировке, которую опубликовал телеграм-канал «Телетайп Краснодар», говорится, что сбежавший имел при себе гладкоствольное ружье «ИЖ» 12-го калибра и 10-15 патронов с дробью.

Вечером 7 февраля в полиции Краснодарского края сообщили, что мужчину задержали. Он находился на окраине города в лесу. При этом местный житель оказал сопротивление при задержании. Теперь ему грозит до семи лет лишения свободы по ч.1 ст. 226 УК РФ «Хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств».