В порту Тамани помощник капитана корабля упал за борт и умер от переохлаждения

В Тамани 33-летний моряк не удержал равновесие и упал за борт корабля. Мужчина умер от переохлаждения

В порту Тамань 33-летний старший помощник капитана корабля Юцель Улашкин мерил глубину осадки сингапурского сухогруза Ince Ege, не удержался и упал за борт.

Ему сразу кинули спасательный круг, но из-за темноты, высоких волн и ветра поднять его не получилось. Спустить шлюпку на воду быстро тоже не удалось.

Через час моряка смогли достать из воды. Врач пытался его спасти, но мужчина умер от переохлаждения. Он был гражданином Турции, сообщил телеграм-канал Kub Mash.

Как писали Юга.ру, в августе 2021 года из-за неосторожного управления лодкой трое пассажиров упали за борт. 17-летний подросток получил тяжелые травмы.