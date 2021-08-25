На Кубани подросток попал под винт лодки. Возбудили уголовное дело

Из-за неосторожного управления лодкой на реке Кирпили трое пассажиров упали за борт. 17-летний юноша получил тяжелые травмы

11 августа 28-летний мужчина за рулем лодки «Касатка 460» и тремя пассажирами двигался по реке Кирпили. При этом у водителя не было прав на управление маломерным судном.

Из-за опасного маневра трое пассажиров выпали за борт. Один из них, 17-летний юноша, попал под винт двигателя лодки и получил тяжелые травмы.

В отношении водителя судна возбудили уголовное дело по ч. 1.1 ст. 263 УК РФ (Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта лицом, управляющим маломерным судном, если эти деяния повлекли по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).

Следователь Краснодарского следственного отдела продолжает сбор доказательств. Подозреваемому предъявят обвинение и за отсутствие прав управления судном. Расследование продолжается, сообщили в пресс-службе Западного межрегионального СУ на транспорте СК РФ.

Напомним, в 2019 году на реке в Армавире перевернулся самодельный плот с девятью людьми.