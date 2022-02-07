«Сферум» разыграет планшеты и умные колонки за рисунки для стикеров

«Сферум» — это платформа, позволяющая учиться и общаться онлайн школьникам, учителям и родителям. Пользоваться «Сферумом» можно через мобильное приложение для iOS и Android. Школьники могут принять участие в создании креативных стикеров, лучшие из которых будут добавлены в чаты образовательной платформы. Конкурс пройдет с 7 февраля по 14 марта 2022 года. Творческие работы в виде рисунков, скетчей или готовых наборов стикеров необходимо разместить в своем открытом аккаунте во «ВКонтакте», Instagram или TikTok с коротким описанием идеи и хештегом #мойсферум.

«Наша образовательная платформа должна быть удобной и интересной для пользователей. Мы на постоянной основе взаимодействуем с педагогическими и родительскими сообществами, учитываем их пожелания по совершенствованию «Сферума». В этот раз мы приглашаем школьников поучаствовать в развитии платформы и предложить креативные идеи, которые мы поможем воплотить в жизнь. Лучшие творческие работы будут отрисованы профессиональными художниками и добавлены на платформу в виде стикерпаков», — отметил гендиректор компании «Цифровое образование» Рубен Акопов.

Победители будут определены 14 апреля. Авторы лучших работ получат призы: планшеты iPad Air и умные колонки «Капсула Мини» с голосовым помощником Маруся. Победителей выберут организаторы «Сферума» и VK. Правила конкурса размещены на сайте.