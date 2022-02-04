В Краснодаре сделают зеленую зону на месте котлована с озером на улице Карасунской в Пашковском районе
Власти города собираются благоустроить территорию в районе улицы Карасунской, 2/3 в Пашковском районе. Сейчас там остался котлован, в котором образовалось озеро
В мэрии Краснодара сообщили, что чиновники собираются благоустроить участок улицы Карасунской, в районе перекрестка с Орджоникидзе. Эту территорию вернули в муниципальную собственно, ранее земля принадлежала строительной компании. От прошлого собственника там остался котлован, который превратился в озеро.
По словам мэра Краснодара Андрея Алексеенко, оставлять котлован в таком состоянии опасно. Поэтому он поручил «выровнять берег и проработать вопрос благоустройства зеленой зоны».
Ранее Юга.ру писали, что мэр Краснодара пообещал облагородить зеленую зону возле Чистяковской рощи. Речь идет об участке на улице Зиповской, 4/4. Раньше там хотели построить многоэтажку. В 2022 году чиновники начнут разработку проекта зеленой зоны. Он обойдется бюджету в 650 тыс. рублей