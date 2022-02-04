В Краснодаре сделают зеленую зону на месте котлована с озером на улице Карасунской в Пашковском районе

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото yandex.ru/maps
    © Фото yandex.ru/maps

Власти города собираются благоустроить территорию в районе улицы Карасунской, 2/3 в Пашковском районе. Сейчас там остался котлован, в котором образовалось озеро

В мэрии Краснодара сообщили, что чиновники собираются благоустроить участок улицы Карасунской, в районе перекрестка с Орджоникидзе. Эту территорию вернули в муниципальную собственно, ранее земля принадлежала строительной компании. От прошлого собственника там остался котлован, который превратился в озеро.

По словам мэра Краснодара Андрея Алексеенко, оставлять котлован в таком состоянии опасно. Поэтому он поручил «выровнять берег и проработать вопрос благоустройства зеленой зоны».

Ранее Юга.ру писали, что мэр Краснодара пообещал облагородить зеленую зону возле Чистяковской рощи. Речь идет об участке на улице Зиповской, 4/4. Раньше там хотели построить многоэтажку. В 2022 году чиновники начнут разработку проекта зеленой зоны. Он обойдется бюджету в 650 тыс. рублей

Андрей Алексеенко Благоустройство Краснодар

Новости

В Краснодаре сделают зеленую зону на месте котлована с озером на улице Карасунской в Пашковском районе
Концепцию развития северо-восточной части Краснодара планируют закончить весной. В новом районе смогут жить более 300 тыс. человек
Власти Краснодара пообещали начать ремонт дорог после потепления
В Краснодаре в феврале по выходным будут перекрывать часть улицы Красных Партизан
На Кубани после задержания умер мужчина. Эту информацию проверяют следователи
На Кубани локомотив сошел с рельсов и перевернулся

Лента новостей

Лечение безопасно, но в лечении отказано?
Сегодня, 15:08
Лечение безопасно, но в лечении отказано?
Разбираемся в ситуации с запретом на покупку «Золгенсмы» мальчику из Краснодара
В Краснодаре запустят автобусный маршрут от Славянского кладбища до района парка «Краснодар» через центр
Сегодня, 10:33
В Краснодаре запустят автобусный маршрут от Славянского кладбища до района парка «Краснодар» через центр
«Всё скоро превратится в апокалипсис»
Вчера, 12:20
«Всё скоро превратится в апокалипсис»
Как люди на окраине Краснодара живут на улицах без названий

Реклама на сайте