В Краснодаре в феврале по выходным будут перекрывать часть улицы Красных Партизан

На участке в районе Красных Партизан, 180 построят газопровод. На время строительства участок будут перекрывать, но только по выходным

В мэрии Краснодара сообщили, что по субботам и воскресениям будут закрывать для автомобилей участок Красных Партизан от Тургенева до Котовского. Там собираются проложить газопровод. Ограничение движения введут с 4 по 28 февраля.

Ранее Юга.ру писали, что в Краснодаре в 2023 году планируют реконструировать улицу Симферопольскую от Уральской до Демуса. Там сделают разворотное кольцо и расширят дорогу до пяти полос.