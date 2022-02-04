В Краснодаре в феврале по выходным будут перекрывать часть улицы Красных Партизан
На участке в районе Красных Партизан, 180 построят газопровод. На время строительства участок будут перекрывать, но только по выходным
В мэрии Краснодара сообщили, что по субботам и воскресениям будут закрывать для автомобилей участок Красных Партизан от Тургенева до Котовского. Там собираются проложить газопровод. Ограничение движения введут с 4 по 28 февраля.
Ранее Юга.ру писали, что в Краснодаре в 2023 году планируют реконструировать улицу Симферопольскую от Уральской до Демуса. Там сделают разворотное кольцо и расширят дорогу до пяти полос.
А под Краснодаром на участке дороги Энем — Адыгейск (3 км+900 — 6 км+100) запретят движение транспорта с 4 февраля в районе дамбы Октябрьского водохранилища.
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