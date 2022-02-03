Под Краснодаром перекроют часть трассы Энем — Адыгейск из-за угрозы прорыва дамбы

На участке дороги Энем — Адыгейск (3 км+900 — 6 км+100) запретят движение транспорта с 4 февраля в районе дамбы Октябрьского водохранилища

Пресс-служба «Адыгеяавтодор» сообщила, что до 4 апреля будет перекрыт участок трассы Энем — Адыгейск из-за вероятности схода оползней, что угрожает прорыву дамбы на участке дороги 3 км+900 — 6 км+100.

Там уточнили, что участок перекроют с 9:00 4 февраля. Там будут работать дорожные службы и тяжелая техника.