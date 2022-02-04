На улице Симферопольской в Краснодаре сделают разворотное кольцо и расширят дорогу до пяти полос

В Краснодаре в 2023 году планируют начать ремонт улицы Симферопольской от Уральской до Демуса

О реконструкции улицы Симферопольской начали говорить еще в декабре 2021 года. Тогда в мэрии сообщили, что на участке через железнодорожный переезд и до улицы Демуса планируют сделать четырехполосную дорогу. На пересечении с Демуса намерены сделать кольцо для кругового движения и установить конечный остановку транспорта. А на участке от Уральской до Новороссийской расширить дорогу до пяти полос.

Всего предусматривается ремонт девяти километров дороги. Проектирование реконструкции планируют завершить к осени 2022 года, а в 2023 году приступить к работам, сообщили в пресс-службе мэрии.