На улице Симферопольской в Краснодаре сделают разворотное кольцо и расширят дорогу до пяти полос

Краснодарский край

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  • © Фото Влады Мандрыка, Юга.ру
    © Фото Влады Мандрыка, Юга.ру

В Краснодаре в 2023 году планируют начать ремонт улицы Симферопольской от Уральской до Демуса

О реконструкции улицы Симферопольской начали говорить еще в декабре 2021 года. Тогда в мэрии сообщили, что на участке через железнодорожный переезд и до улицы Демуса планируют сделать четырехполосную дорогу. На пересечении с Демуса намерены сделать кольцо для кругового движения и установить конечный остановку транспорта. А на участке от Уральской до Новороссийской расширить дорогу до пяти полос.

Всего предусматривается ремонт девяти километров дороги. Проектирование реконструкции планируют завершить к осени 2022 года, а в 2023 году приступить к работам, сообщили в пресс-службе мэрии.

  • © Изображение пресс-службы мэрии Краснодара
    © Изображение пресс-службы мэрии Краснодара
  • © Изображение пресс-службы мэрии Краснодара
    © Изображение пресс-службы мэрии Краснодара
  • © Изображение пресс-службы мэрии Краснодара
    © Изображение пресс-службы мэрии Краснодара
  • © Изображение пресс-службы мэрии Краснодара
    © Изображение пресс-службы мэрии Краснодара

Ремонт должен повысить пропускную способность в районе ж/д переезда и транспортную доступность Восточной промзоны. А после расширения участка до пяти полос организуют левые и правые повороты в районе перекрестка Симферопольской и Новороссийской.

Благоустройство Краснодар Ремонт дорог

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На улице Симферопольской в Краснодаре сделают разворотное кольцо и расширят дорогу до пяти полос
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