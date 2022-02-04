В Краснодарском крае снова будут температурные качели

Синоптики рассказали о погоде на выходных в Краснодаре и крае

В пятницу, 4 февраля, по данным синоптиков краевого гидрометцентра, в Краснодаре будет облачно. Ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер 4-9 м/с, температура воздуха 2-4 °C.

На выходных, 5-6 февраля, в кубанской столице будет идти дождь. В ночь на субботу температура опустится до -3 °C, а днем будет 1 °C. В воскресенье ночью ожидается похолодание до -2 °C, днем потеплеет до 5 °C. Ветер южный, 3-4 м/с.

По краю в пятницу дождь, в отдельных районах ливень с грозой и мокрый снег. Местами налипание мокрого снега, утром и ночью туман. На дорогах гололедица. Ветер западный, 4-9 м/с, местами порывы 12-24 м/с. Температура воздуха 0-5 °C.

На Черноморском побережье дождь и мокрый снег. Днем в горах Туапсинского района сильные осадки. На дорогах гололедица. Ветер 12-14 м/с, местами порывы до 15-20 м/с. Днем воздух прогреется до 4-9 °C.

На выходных в крае будет дождь и мокрый снег. В отдельных районах ливень, налипание мокрого снега и гололед. Ветер западный, 5-10 м/с, местами порывы 12‑14 м/с, в горах — 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -1…-6 °С, в юго-восточных районах ожидается -6…-11 °С. Днем в субботу будет +3…-2 °С, а в воскресенье — 1…6 °С.

На Черноморском побережье облачно. Осадки в виде дождя и мокрого снега, налипание мокрого снега, гололед. Ветер 6-11 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 5 февраля 0…-5 °С, днем будет -1…+4 °С. В воскресенье ночью +2…-3 °С, днем ожидается 2-7 °С.