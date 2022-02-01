В Горячем Ключе будут судить учителя за сексуальное насилие над детьми

Как сообщили в Следственном комитете по Краснодарскому краю, 34-летнего жителя Горячего Ключа обвиняют в преступлениях против половой неприкосновенности двух девочек в возрасте семи и девяти лет.

По версии следствия, мужчина, который преподавал в школе искусств, в сентябре 2021 года неоднократно совершал преступления сексуального характера в отношении двух учениц школы. Одна из девочек рассказала об этом родителям, которые передали информацию правоохранительным органам.