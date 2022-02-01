В Горячем Ключе будут судить учителя за сексуальное насилие над детьми

Краснодарский край

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  • © Фото Barry Zhou с сайта unsplash.com
    © Фото Barry Zhou с сайта unsplash.com

Жителя Горячего Ключа обвиняют в сексуальном насилии над семилетней и девятилетней ученицами

Как сообщили в Следственном комитете по Краснодарскому краю, 34-летнего жителя Горячего Ключа обвиняют в преступлениях против половой неприкосновенности двух девочек в возрасте семи и девяти лет. 

По версии следствия, мужчина, который преподавал в школе искусств, в сентябре 2021 года неоднократно совершал преступления сексуального характера в отношении двух учениц школы. Одна из девочек рассказала об этом родителям, которые передали информацию правоохранительным органам. 

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На время расследования обвиняемого заключили под стражу.

Следователь попросил мэрию устранить причины и условия, из-за которых преступления стали возможны. 

В ближайшее время уголовное дело направят в суд. Всего мужчине приписывают шесть преступлений по п. «б» ч. 4 ст. 132 (насильственные действия сексуального характера в отношении лиц младше 14 лет) и одно по ч. 3 ст. 30 (покушение на преступление).

Напомним, в январе Госдума приняла закон о пожизненном сроке для педофилов-рецидивистов. 

Дети Изнасилование Насилие Преступления против детей

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