В Сочи две школы ушли на каникулы из-за коронавируса

Две сочинские школы ушли на недельные каникулы из-за роста заболеваемости учеников коронавирусом

В Сочи 1 февраля городской опершатаб решенил отправить на недельные каникулы учащихся двух школ в Лазаревском районе. Такие сроки изоляции для невакцинированных установлены Роспотребнадзором.

Такое решение приняли из-за роста заболеваемости коронавирусом. Так, в школе №84 болеют 31% учащихся, а в школе №93 этот показатель составил 34%.

Глава города Алексей Копайгородский сказал, что в большинстве учреждений ситуация позволяет продолжать обучение очно, но по каждому случаю решение необходимо принимать индивидуально. По его словам, важно исключить рост заболеваемости в образовательных учреждениях.

Наверстывать программу ученики будут по субботам, дополнительными уроками и на длинных каникулах. Ситуация с заболеваемостью в Сочи остается стабильно тяжелой, но контролируемой.

Как писали Юга.ру, со 2 по 12 февраля в Краснодаре из-за коронавируса на дистанционное обучение перейдет Кубанский государственный университет.