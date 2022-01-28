На Кубань приедет музей на колесах «Поезд Победы»

Музей «Поезд Победы» прибудет в Краснодарский край в феврале и марте

«Поезд Победы» — это музей в движущемся составе. Его гости смогут увидеть панорамы боев в виртуальной реальности, киносъемку исторических реконструкций и трехмерную компьютерную графику с моделями военной техники.

На сайте музея написано, что такого количества многофигурных композиций в скульптуре, как в «Поезде Победы», нет ни в одном музее мира. Состав состоит из семи вагонов. В каждом из них разная экспозиция, показывающая определенный этап войны.

В Краснодарский край передвижной музей прибудет несколько раз: 3-4 февраля в Тихорецк, 5-6 марта в Армавире, 10-13 марта в Краснодаре и 14-15 марта в Туапсе.

Чтобы посетить музей, нужно зарегистрироваться на сайте поездпобеды.рф. Там вы получите бесплатный электронный билет.