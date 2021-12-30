«Пятёрочка» объявила первых победителей-миллионеров акции «Миллион желаний»

«Пятёрочка» и Сoca-Cola подвели промежуточные итоги новогодней акции «Миллион желаний». По условиям акции, торговая сеть вместе с партнерами ежедневно разыгрывает 1000 призов по 1000 рублей и один приз в 100 тыс. рублей. Суперприз в 1 млн рублей разыгрывается каждую неделю, и уже двое покупателей «Пятёрочки» стали миллионерами. Юга.ру делятся впечатлениями победителей и рассказывают подробности участия в акции.

Сегодня, 30 декабря, состоялось награждение первых двух обладателей главного приза акции «Миллион желаний». По 1 млн рублей выиграли жительница Альметьевска Светлана Ахтарова и Ринат Абдуллин из Ижевска. «Никогда в жизни ничего не выигрывала, поэтому, узнав о выигрыше, сначала абсолютно не поверила в происходящее. Я по-настоящему удивилась: это правда произошло со мной? Неужели из миллионов россиян, которые покупают продукты в «Пятёрочке», выиграла именно я? Обязательно буду участвовать в последующих акциях! Чудеса случаются!» — порадовалась Светлана Ахтарова.

© Фото ПС «Пятёрочка»

Также Светлана Ахтарова рассказала, что выигрыш оказался для их семьи очень кстати: миллион рублей победительница планирует потратить на улучшение своего здоровья и образование дочери, которая совсем скоро собирается поступать в вуз. «День вручения приза совпал с моим днем рождения, что порадовало меня вдвойне! Спасибо организаторам, что украсили этот праздник и подарили неимоверную радость. Выигрыш потрачу, скорее всего, на покупку автомобиля, давно об этом мечтал», — рассказал Ринат Абдуллин.

Испытать свою удачу могут все покупатели «Пятёрочки», зарегистрированные в программе лояльности «Выручай-карта», — новогодняя акция продлится во всех магазинах до 10 января 2022 года. Чтобы получить шанс выиграть денежные призы, необходимо обязательно нажать на кнопку «Участвую» в личном кабинете в мобильном приложении «Пятёрочки». После этого до 10 января включительно за каждую покупку в магазине или в сервисе «Пятёрочка Доставка» на сумму от 555 рублей с применением действующей «Выручай-карты» будут накапливаться «шансы» на выигрыш. Чем больше покупок, тем больше «шансов». Кроме того, покупатели могут получить дополнительные «шансы» — их начисляют за покупки товаров-партнеров под брендами Сoca-Cola, Fanta, Sprite, соков и нектаров «Добрый» на сумму не менее 200 рублей в магазинах (на доставку не распространяется).

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