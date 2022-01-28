Грузовой поезд насмерть сбил женщину в Краснодаре

Около 22:10 в дежурную часть краснодарского ЛУ МВД на транспорте поступило сообщение о том, что на станции Краснодар — Сортировочная машинист грузового поезда применил экстренное торможение.

Наезда избежать не удалось, женщина скончалась. На место выехала следственно-оперативная группа. Личность умершей устанавливается.

Полиция начала проверку. По ее результатам следственные органы примут процессуальное решение, сообщили в пресс-службе УТ МВД по ЮФО.

Как писали Юга.ру, в начале января под поездом в районе Сочи погиб житель Челябинской области. А в декабре поезд врезался в легковой автомобиль. Девушка, находившаяся за рулем авто, погибла.