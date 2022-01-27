В Краснодаре на ограждение скейт-парка потратят 600 тыс. рублей

27 января в мэрии Краснодара сообщили, что на ограждение скейт-парка в Юбилейном микрорайоне выделят 599 тыс. рублей.

Напомним, деревянный скейт-парк в сквере 80-летия образования Краснодарского края построили в 2019 году. В октябре 2020 года мэр Евгений Первышов отметил, что на конструкциях появились дыры, поэтому их нужно переделать. При этом жители соседних домов жаловались на шум и неудобства от скейт-площадки и просили ее перенести.

В марте 2021 года в мэрии решили построить новый скейт-парк из бетона. Процесс ускорился после несчастного случая: в мае мальчик разбил голову, провалившись в дыру в деревянной конструкции, и мэр Первышов поручил срочно снести площадку.