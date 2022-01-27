В Краснодаре на ограждение скейт-парка потратят 600 тыс. рублей
На ограждение бетонного скейт-парка в Юбилейном районе Краснодара выделят 600 тыс. рублей
27 января в мэрии Краснодара сообщили, что на ограждение скейт-парка в Юбилейном микрорайоне выделят 599 тыс. рублей.
Напомним, деревянный скейт-парк в сквере 80-летия образования Краснодарского края построили в 2019 году. В октябре 2020 года мэр Евгений Первышов отметил, что на конструкциях появились дыры, поэтому их нужно переделать. При этом жители соседних домов жаловались на шум и неудобства от скейт-площадки и просили ее перенести.
В марте 2021 года в мэрии решили построить новый скейт-парк из бетона. Процесс ускорился после несчастного случая: в мае мальчик разбил голову, провалившись в дыру в деревянной конструкции, и мэр Первышов поручил срочно снести площадку.
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В июне жители выступили против строительства бетонного парка, и площадку решили сдвинуть ближе к Рождественской набережной.
В июле городская администрация заключила контракт на строительство. По данным реестра Госзакупок, аукцион выиграла ИП Т. Н. Мищенко с суммой контракта 15,8 млн рублей.
Работы должны были закончить в октябре, но не успели. Подрядчик объяснил это стремлением к качеству. Парк достроили 15 ноября, но для посетителей он оставался закрыт даже спустя неделю, так как вокруг вели работы по благоустройству. Тогда новый мэр, Андрей Алексеенко, раскритиковал разделение проекта строительства на несколько контрактов.