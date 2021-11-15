В Юбилейном микрорайоне Краснодара закончили строить бетонный скейт-парк
В Краснодаре появился новый бетонный скейт-парк. Его открыли в ЮМР вместо старого деревянного
Напомним, в сквере 80-летия Краснодарского края на Рождественской набережной в 2019 году открыли скейт-парк. В начале июня 2021 года на треке ребенок получил травму головы. Он споткнулся о настил. После этого площадку разобрали за несколько дней и обещали построить новую.
Но это не понравилось жителям соседних домов. Они жаловались на постоянный шум, подростков и были против строительства. В мэрии заявили, что скейт-парк сдвинут, чтобы он не мешал людям. В июле администрация Краснодара заключила контракт с компанией XSA — Ramps.
Открыть новый трек обещали 15 октября. Но строители не уложились в сроки. В компании объяснили, что задержка в сдаче объекта произошла из-за долгих подготовительных работ и проверки почвы.
Трек закончили строить ровно через месяц — 15 ноября. Но для посещения он еще закрыт, там проводят работы по благоустройству вокруг бетонной чаши.
В Управлении коммунального хозяйства и благоустройства рассказали, что в ближайшее время там уложат тротуарную плитку на подходах к площадке и обустроят ограждение. Планируется, что до конца месяца новый объект будет открыт.