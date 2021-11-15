В Юбилейном микрорайоне Краснодара закончили строить бетонный скейт-парк

Напомним, в сквере 80-летия Краснодарского края на Рождественской набережной в 2019 году открыли скейт-парк. В начале июня 2021 года на треке ребенок получил травму головы. Он споткнулся о настил. После этого площадку разобрали за несколько дней и обещали построить новую.

Но это не понравилось жителям соседних домов. Они жаловались на постоянный шум, подростков и были против строительства. В мэрии заявили, что скейт-парк сдвинут, чтобы он не мешал людям. В июле администрация Краснодара заключила контракт с компанией XSA — Ramps.