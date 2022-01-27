В аэропорту Краснодара 400 попугаев не прошли ветеринарный контроль, и их отправили в Киргизию

В аэропорту Краснодара 27 января задержали партию из 400 волнистых попугаев. Их вернут отправителю

В Краснодар из Киргизии направили партию из 400 волнистых попугаев. Но в аэропорту кубанской столицы их задержали специалисты Южного межрегионального управления Россельхознадзора, когда проводили ветеринарный контроль. Оказалось, что птиц были неправильно транспортированы и с нарушениями в документации. В ветеринарном сертификате отправитель не указал эпидемиологическую ситуацию с птичьим гриппом в регионе, орнитозу и болезни Ньюкасла.

© Фото пресс-службы Южного межрегионального управления Россельхознадзора

© Фото пресс-службы Южного межрегионального управления Россельхознадзора

© Фото пресс-службы Южного межрегионального управления Россельхознадзора

© Фото пресс-службы Южного межрегионального управления Россельхознадзора