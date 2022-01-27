В аэропорту Краснодара 400 попугаев не прошли ветеринарный контроль, и их отправили в Киргизию
В аэропорту Краснодара 27 января задержали партию из 400 волнистых попугаев. Их вернут отправителю
В Краснодар из Киргизии направили партию из 400 волнистых попугаев. Но в аэропорту кубанской столицы их задержали специалисты Южного межрегионального управления Россельхознадзора, когда проводили ветеринарный контроль.
Оказалось, что птиц были неправильно транспортированы и с нарушениями в документации. В ветеринарном сертификате отправитель не указал эпидемиологическую ситуацию с птичьим гриппом в регионе, орнитозу и болезни Ньюкасла.
Также не было анализов на орнитоз, а листы описи к сертификату не пронумеровали и не заверили подписью и печатью ветеринарного врача.
Еще отправитель не окольцевал попугаев. Из-за этого нельзя идентифицировать птиц в соответствии с предоставленным ветеринарным сертификатом. Это нарушает единые ветеринарно-санитарные требования.
Теперь попугаев отправят обратно в Киргизию. Такое решение приняли на основании законодательства Евразийского экономического союза в области ветеринарии, сообщили в пресс-службе Южного межрегионального управления Россельхознадзора.